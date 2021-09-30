Военные заставили украинскую блогершу извиняться за слова о России

"Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", — написала она.

Фото: © РИА Новости / СтрингерБлогерша из Львова Khristina505 извинилась за слова о Крыме и украинской армии, сказанные в прямых эфирах в Instagram, после того, как против нее устроили травлю, сообщил портал Украина.ру, передает РИА Новости.В одной из трансляций девушка заявила, что с юридической точки зрения Крым принадлежит России. В следующем эфире она на русском языке раскритиковала украинских солдат и офицеров, принимавших участие в конфликте в Донбассе.Военных и их сторонников разозлили такие заявления и блогерше пришлось удалить страницы в соцсетях, кроме профиля в Тiktok, где позже она опубликовала извинения.В ролике с извинениями Khristina505 позирует под патриотичную музыку. На видео присутствует украинский флаг и надпись: "Крым — это Украина".