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Управление Пф проведет «горячую линию»

bot Сегодня, 18:001Новости
Управление Пф проведет «горячую линию»
«Горячая телефонная линия» пройдет 5 октября в управлении Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР в Жовтневом районе Луганска. Об этом сообщили в районном представительстве.
«5 октября 2021 года начальник отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей управления ПФ Республики в Жовтневом районе города проведет прямую «горячую телефонную линию» на тему «Восполнение недостающего страхового стажа», — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно с 10.00 до 11.00 по телефону: (0642) 50-81-82. Экономика - Сегодня, 14:44 12

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