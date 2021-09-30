Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма

© Фото : Руслан Бобиев/ВКонтактеЗамоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.Бобиева обвинили в нарушении правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Девушку признали виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции" и арестовали на такой же срок.После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, его уже привлекали к ответственности за пранки.Блогер также упоминал, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет для проверки, подпадает ли поступок под статью УК "Хулиганство". Она предполагает среди прочего реальное лишение свободы.