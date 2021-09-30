Электронные больничные вступят в силу с 1 октября

С 1 октября Украина полностью перешла на электронные больничные. Это документ, который подтверждает временную нетрудоспособность работника, и на основании которого могут начислять страховые выплаты. Чтобы получить электронный больничный, пациенту, как и раньше, нужно будет прийти на прием к семейному врачу.Если пациент выздоровеет в установленный врачом срок, то электронный больничный закроется автоматически. Если больничный нужно будет продлить — придется снова идти к врачу.Но есть ряд случаев, когда все же будут выдаваться больничные в бумажном виде:• листок нетрудоспособности, который был выдан в бумажной форме до 1 октября 2021 года, нужно продолжить или закрыть;• прошло время (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при их отсутствии — главный врач учреждения;• в связи с усыновлением ребенка в течение двух месяцев с даты рождения, указанного в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и этого свидетельства о рождении;• возникнут технические проблемы при передаче данных между ЭРЛН (электронный реестр листков нетрудоспособности) и ЭСОЗ (электронная система охраны здоровья), приводящих к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности более чем в течение семи дней с даты создания МЗВН (медицинское заключение о временной нетрудоспособности) — до устранения таких проблем (ошибок).Новости Украины - Сегодня, 18:21 7