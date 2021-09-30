Продажа билетов на поезда через Viber и Telegram

«Укрзалізниця» запустила продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram. Купить билет можно через чат-боты. Об этом пишет «Трибун».Сообщается, что с 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.В чат-боте есть функции:продажи и возврата билетов;заказа питания;расписания движения;информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;онлайн-табло.Кроме того, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.Новости Украины - Сегодня, 18:01 73