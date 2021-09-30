На Украине предложили "деколонизировать" один из городов

"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без прицепки, выдуманной россиянами", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Фото: © РИА Новости / СтрингерДепутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины, передает РИА Новости.Город до 1911 года звался Владимир. Затем к названию присоединили "Волынский", чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.В 2019 году Вятрович, будучи директором Украинского института национальной памяти, заявил, что после завершения "декоммунизации" институт приступит к "деколонизации" страны, чтобы уничтожить легенды об общности украинцев и русских.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.