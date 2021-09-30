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Ограничения на проведение массовых мероприятий

robot Сегодня, 19:150Новости
Ограничения на проведение массовых мероприятий

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки может ввести новые ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом 1 октября сообщили в департаменте организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения
- Скорее всего в дальнейшем будут приняты ограничительные мероприятия по проведению общественных и развлекательных мероприятий. В зависимости от продолжения роста заболеваемости будут приниматься уже дальнейшие решения по поводу введения каких-то мероприятий в отношении обучения, но это мы будем смотреть по ситуации, — говорится в сообщении.
Красота и здоровье - Сегодня, 18:51 86

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