Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки может ввести новые ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом 1 октября сообщили в департаменте организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения- Скорее всего в дальнейшем будут приняты ограничительные мероприятия по проведению общественных и развлекательных мероприятий. В зависимости от продолжения роста заболеваемости будут приниматься уже дальнейшие решения по поводу введения каких-то мероприятий в отношении обучения, но это мы будем смотреть по ситуации, — говорится в сообщении.Красота и здоровье - Сегодня, 18:51 86