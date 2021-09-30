В Грузии задержали Саакашвили

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", — добавил глава правительства, не уточняя, где именно поймали экс-президента.

Фото: © РИА НовостиБывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.Гарибашвили подчеркнул, что силовики "провели процедуру задержания на высшем уровне".Ранее в пятницу Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли его заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу страны. В ведомстве напомнили, что экс-президент находится в розыске, и как только он окажется на территории Грузии, его моментально задержат.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал из страны. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и избиении, по которым суд заочно приговорил его к реальным срокам.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.