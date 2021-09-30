Нововведения в ПДД с октября

В октябре вступил в силу закон, который вводит новые штрафы за перегрузку автомобилей на дорогах. За предоставление недостоверных сведений о массе или габаритах грузов грозит штраф до 51 тысячи гривен, как и за невыполнение требований «Укртрансбезопасности» об остановке транспорта.Водителям также следует помнить, что с октября на загородных дорогах нужно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.Если игнорировать требования Правил дорожного движения и не включать ходовые огни в заданный период, водителя привлекут к ответственности по статье 125 Кодекса об административных правонарушениях как за нарушение ПДД. За нарушение этого требования водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен (ч. 2 статьи 122 КУоАП). Новости Украины - Сегодня, 19:22 219