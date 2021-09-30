Театральная афиша на октябрь

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной приглашает жителей и гостей города на спектакли учреждения культуры в октябре.- музыкальная комедия в 3-х действиях «Плутни Скапена»;(малая сцена) — музыкальная сказка «Как солдат на побывку ходил»;- мюзикл «Такое еврейское счастье»;(малая сцена) — музыкальная сказка «Летучий корабль»;- премьера маленькой антикризисной комедии «Дорогие мои бандитки»;(малая сцена) — премьера спектакля «Про Федота — стрельца, удалого молодца»;(малая сцена) — премьера спектакля «Про Федота — стрельца, удалого молодца»;(малая сцена) — музыкальная сказка «Новые приключения Кота в сапогах»;- музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке»;- музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке»;- музыкальная сказка «Остров сокровищ»;- музыкальная комедия «Бабий бунт»;- премьера комедии «Последняя женщина сеньора Хуана»;(малая сцена) — премьера спектакля «Про Федота — стрельца, удалого молодца»;— юбилей театра;- премьера трагикомедии «Последняя любовь Деда Мороза»;— авантюрная комедия «Ловушка»;— музыкальная комедия-фарс «Донна Люция»;— концертная программа «Славянская душа».Театр находится по адресу:. Справки по телефонам:. Касса учреждения культуры работает с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник. Культура - Сегодня, 19:04 163