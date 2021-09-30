Театральная афиша на октябрь
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной приглашает жителей и гостей города на спектакли учреждения культуры в октябре.
1 октября в 17.00 - музыкальная комедия в 3-х действиях «Плутни Скапена»;
2 октября в 11.00 (малая сцена) — музыкальная сказка «Как солдат на побывку ходил»;
2 октября в 15.00 - мюзикл «Такое еврейское счастье»;
3 октября в 11.00 (малая сцена) — музыкальная сказка «Летучий корабль»;
3 октября в 15.00 - премьера маленькой антикризисной комедии «Дорогие мои бандитки»;
7 октября в 17.00 (малая сцена) — премьера спектакля «Про Федота — стрельца, удалого молодца»;
8 октября в 17.00 (малая сцена) — премьера спектакля «Про Федота — стрельца, удалого молодца»;
9 октября в 11.00 (малая сцена) — музыкальная сказка «Новые приключения Кота в сапогах»;
9 октября в 15.00 - музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке»;
10 октября в 15.00 - музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке»;
15 октября в 12.00 - музыкальная сказка «Остров сокровищ»;
16 октября в 15.00 - музыкальная комедия «Бабий бунт»;
17 октября в 15.00 - премьера комедии «Последняя женщина сеньора Хуана»;
22 октября в 17.00 (малая сцена) — премьера спектакля «Про Федота — стрельца, удалого молодца»;
23 октября в 15.00 — юбилей театра;
24 октября в 15.00 - премьера трагикомедии «Последняя любовь Деда Мороза»;
29 октября в 17.00 — авантюрная комедия «Ловушка»;
30 октября в 15.00 — музыкальная комедия-фарс «Донна Люция»;
31 октября в 15.00 — концертная программа «Славянская душа».
Театр находится по адресу: улица Оборонная, 11. Справки по телефонам: (0642) 92-20-83, 92-20-77, 92-20-81. Касса учреждения культуры работает с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник. Культура - Сегодня, 19:04 163
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