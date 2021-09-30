Ночью и утром заморозки до минус 5, а завтра днем до 16 градусов тепла



«С 21:00 1 октября до 21:00 2 октября на территории региона будет малооблачно, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до 5 градусов мороза, днем 11-16 градусов выше нуля», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 2-4 градуса, днем — 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль — 2 градуса ниже нуля ночью и 12-14 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до 2 градусов мороза ночью и от 11 до 13 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается прохладная погода, без осадков; в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 75 Температура воздуха в регионе 2 октября будет колебаться от нуля градусов ночью до 16 градусов тепла днем, в ночные и утренние часы местами возможны заморозки до минус 5 градусов. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 1 октября до 21:00 2 октября на территории региона будет малооблачно, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до 5 градусов мороза, днем 11-16 градусов выше нуля», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 2-4 градуса, днем — 13-15 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль — 2 градуса ниже нуля ночью и 12-14 градусов тепла днем.В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до 2 градусов мороза ночью и от 11 до 13 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается прохладная погода, без осадков; в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 21:46 75

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