В Луганске с завтрашнего дня начнутся жесткие проверки соблюдения антиковидных правил
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ужесточила контроль за соблюдением жителями Республики противоэпидемических требований в людных местах. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Министерству внутренних дел Луганской Народной Республики, Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики (поручается) ужесточить меры контроля за выполнением населением противоэпидемических требований в объектах торговли, транспорта, культуры, спорта, образования, здравоохранения и других», — говорится в протоколе заседания комиссии.
В пресс-службе добавили, что ЧСПК поручила «принимать меры административного воздействия к работодателям, которые не обеспечивают соблюдение противоэпидемических требований в (подчиненных) объектах, в том числе городском транспорте (такси)».
Ранее сегодня директор департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Иван Клевака сообщал, что ЧСПК может ввести новые ограничения на проведение массовых мероприятий. Красота и здоровье - Сегодня, 21:25 425
«Министерству внутренних дел Луганской Народной Республики, Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики (поручается) ужесточить меры контроля за выполнением населением противоэпидемических требований в объектах торговли, транспорта, культуры, спорта, образования, здравоохранения и других», — говорится в протоколе заседания комиссии.
В пресс-службе добавили, что ЧСПК поручила «принимать меры административного воздействия к работодателям, которые не обеспечивают соблюдение противоэпидемических требований в (подчиненных) объектах, в том числе городском транспорте (такси)».
Ранее сегодня директор департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Иван Клевака сообщал, что ЧСПК может ввести новые ограничения на проведение массовых мероприятий. Красота и здоровье - Сегодня, 21:25 425
Метки: {keywords}