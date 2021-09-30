Вчера ввели, и потом сразу отменили комендантский час до 1 февраля



« Приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в период с 23:00 01 октября 2021 года по 04:00 01 февраля 2022 года за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску, городу Первомайску, Славяносербскому району», — говорится в документе.

Напомним, комендантский час действовал в Луганске с 23:00 до 04:00. Удобный город - Сегодня, 06:34 73 Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района, с 1 октября по 1 февраля.« Приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в период с 23:00 01 октября 2021 года по 04:00 01 февраля 2022 года за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску, городу Первомайску, Славяносербскому району», — говорится в документе.Напомним, комендантский час действовал в Луганске с 23:00 до 04:00. Удобный город - Сегодня, 06:34 73

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