Лукашенко пригрозил посадить любой самолет при угрозе Белоруссии

«Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет — будь то Великобритании или США», — подчеркнул Лукашенко.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу CNN заявил, что власти республики посадят любой самолет при угрозе безопасности государства. Отрывок беседы показал телеканал «Беларусь-1», передает «Лента.ру».Глава государства при этом гарантировал любой из стран полную безопасность полетов на территорией «так, как это было всегда». Таким образом он развеял опасения интервьюера Мэтью Чанса.23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту лайнера. После приземления судна местные силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании при этом не подтвердилась.После этого в конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. К ограничениям подключились Великобритания, США и Канада. 9 августа они одобрили еще ряд ограничений в отношении калийной промышленности республики.