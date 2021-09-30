Курс валют в Луганске на 2 октября
Госбанк информирует о том, что со 2 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 72,9215 рублей
1 ЕВРО 84,4577 рублей
10 украинских гривен 27,4216 рублей
Вчера, 1 октября курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США 72,6642 рубля
1 ЕВРО 84,3050 рубля
10 украинских гривен 27,2887 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 110
1 доллар США 72,9215 рублей
1 ЕВРО 84,4577 рублей
10 украинских гривен 27,4216 рублей
Вчера, 1 октября курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США 72,6642 рубля
1 ЕВРО 84,3050 рубля
10 украинских гривен 27,2887 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 110
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