Не забудьте поздравить учителей!

День учителя отмечается в большинстве стран мира. И называется World Teachers' Day.Международный день учителя был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных наций.Хотя по поводу даты есть некоторые расхождения — некоторые страны перенесли его на другую дату.На Украине День Учителя в 2021 году отмечается. Профессиональный праздник учителей отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. В этот день принято поздравлять всех работников образования.Поздравляем всех Учителей и работников образования с профессиональным праздником! Желаем всем здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших семьях и домах всегда царят любовь, гармония и уют. Ученики радуют своими успехами, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Культура - Сегодня, 07:00 150