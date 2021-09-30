Не забудьте поздравить учителей!
5 октября День учителя отмечается в большинстве стран мира. И называется World Teachers' Day.
Международный день учителя был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных наций.
Хотя по поводу даты есть некоторые расхождения — некоторые страны перенесли его на другую дату.
На Украине День Учителя в 2021 году отмечается 3 октября. Профессиональный праздник учителей отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. В этот день принято поздравлять всех работников образования.
Поздравляем всех Учителей и работников образования с профессиональным праздником! Желаем всем здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших семьях и домах всегда царят любовь, гармония и уют. Ученики радуют своими успехами, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Культура - Сегодня, 07:00 150
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