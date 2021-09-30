Отключение электроэнергии в Луганске 4 октября
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 4 октября будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Артемовского районов Луганска и поселка Дзержинское в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электроснабжения временно останутся:
улица 2-я Трамвайная, 9а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
переулок 3-й Трамвайный, 1, 2, 3, 4, 5;
улица Монтажная, 11, 13, 20, 22, 24, 26;
улица Суходольская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
улица Южная, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153.
В Артемовском районе электричество будут отключать по адресам:
улица Ангарская, 49-77;
улица Болотникова, 47-73;
улица Есенина, 43-53;
улица Каспийская, 56-88;
проезд 5-й Каспийский, 1-16;
проезд 6-й Каспийский, 1-16;
проезд 7-й Каспийский, 1-16;
улица Львовская, 9-62;
улица Онежская, 68-82;
проезд 5-й Онежский, 1-16;
проезд 6-й Онежский, 1-15;
улица Фадеева, 26-64;
улица Черноморская, 1-63;
улица Линева, 89-99, 128.
В поселке Дзержинское без электричества останутся потребители по адресам:
улица Центральная, 1-16;
улица Совхозная, 1-27;
улица Юбилейная, 1а-11;
улица Мира, 1-21а;
улица Мичурина, 1-39а.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 08:00 178
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