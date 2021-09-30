Отключение электроэнергии в Луганске 4 октября

Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 4 октября будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Артемовского районов Луганска и поселка Дзержинское в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).улица 2-я Трамвайная, 9а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;переулок 3-й Трамвайный, 1, 2, 3, 4, 5;улица Монтажная, 11, 13, 20, 22, 24, 26;улица Суходольская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;улица Южная, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153.улица Ангарская, 49-77;улица Болотникова, 47-73;улица Есенина, 43-53;улица Каспийская, 56-88;проезд 5-й Каспийский, 1-16;проезд 6-й Каспийский, 1-16;проезд 7-й Каспийский, 1-16;улица Львовская, 9-62;улица Онежская, 68-82;проезд 5-й Онежский, 1-16;проезд 6-й Онежский, 1-15;улица Фадеева, 26-64;улица Черноморская, 1-63;улица Линева, 89-99, 128.улица Центральная, 1-16;улица Совхозная, 1-27;улица Юбилейная, 1а-11;улица Мира, 1-21а;улица Мичурина, 1-39а.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 08:00 178