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На дистанционное обучение переведут все учебные заведения: школы, средние профессиональные и ВУЗы.

bot Сегодня, 09:300Новости
На дистанционное обучение переведут все учебные заведения: школы, средние профессиональные и ВУЗы.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) рекомендует вводить дистанционное обучение в случае невыполнения в полном объеме требований по организации образовательного процесса в условиях угрозы СOVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«В случае невыполнения в полном объеме противоэпидемических требований по организации образовательного процесса в условиях угрозы СOVID-19 перевести образовательные учреждения, включая высшие и средние профессиональные (классы, курсы, группы), на дистанционный режим обучения», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 09:09 298

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