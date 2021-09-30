На дистанционное обучение переведут все учебные заведения: школы, средние профессиональные и ВУЗы.



«В случае невыполнения в полном объеме противоэпидемических требований по организации образовательного процесса в условиях угрозы СOVID-19 перевести образовательные учреждения, включая высшие и средние профессиональные (классы, курсы, группы), на дистанционный режим обучения», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 09:09 298 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) рекомендует вводить дистанционное обучение в случае невыполнения в полном объеме требований по организации образовательного процесса в условиях угрозы СOVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства.«В случае невыполнения в полном объеме противоэпидемических требований по организации образовательного процесса в условиях угрозы СOVID-19 перевести образовательные учреждения, включая высшие и средние профессиональные (классы, курсы, группы), на дистанционный режим обучения», — говорится в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 09:09 298

Метки: {keywords}