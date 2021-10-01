В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, передает РИА Новости.
Ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин в Instagram уточнил, что у одной из жильцов ожоги 95 процентов тела, у другого — 35, оба находятся в реанимации.
При взрыве частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не пострадали.
Спасатели эвакуировали 100 человек. На месте ЧП находятся еще 75 сотрудников, к ликвидации последствий также привлекли 24 единицы техники.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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