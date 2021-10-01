В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

© Фото : СУ СК России по Нижегородской областиДва человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, передает РИА Новости.Ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин в Instagram уточнил, что у одной из жильцов ожоги 95 процентов тела, у другого — 35, оба находятся в реанимации.При взрыве частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не пострадали.Спасатели эвакуировали 100 человек. На месте ЧП находятся еще 75 сотрудников, к ликвидации последствий также привлекли 24 единицы техники.Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.