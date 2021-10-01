Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.10.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 01.10.2021
09:55 Оперативная сводка за сутки с 1 на 2 октября
Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиново-Борщеватое и Сокольники.
Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.
09:00 Украинские силовики накануне вечером выпустили по поселку Доломитное на северной окраине Горловки более 50 боеприпасов.
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 21:05. С позиций украинских войск у поселка Новолуганское в направлении поселка Доломитное было выпущено 54 гранаты из АГС.
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