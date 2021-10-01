Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.10.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 01.10.202109:55Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиново-Борщеватое и Сокольники.Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.09:00Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 21:05. С позиций украинских войск у поселка Новолуганское в направлении поселка Доломитное было выпущено 54 гранаты из АГС.