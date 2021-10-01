На Украине определили сроки "возвращения" Крыма

Фото: © РИА Новости / Рамиль СитдиковДепутаты украинской партии "Слуга народа" представили цели к 2030 году, согласно которым к этому времени Украина должна "вернуть" Крым и Донбасс.Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook слайд, на котором изображена девочка с флагом Украины. Фотография подписана: "Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".Совещании пропрезидентской партии "Слуга народа" проходило в Трускавце. Сообщалось, что на нем представят план трансформации страны, который глава государства Владимир Зеленский презентовал во время недавнего визита в США.