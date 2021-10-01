Парламент снизил ставку ЕСВ почти в 2 раза, с 31% до 15%



«Вводится понятие «соглашение» между работодателем и государством, при котором ставка единого социального взноса (ЕСВ) будет снижена до 15%. Раньше единый взнос по закону на общеобязательное государственное социальное страхование составлял 31%. Сейчас правительство будет определять категории работодателей, которые будут иметь возможность заключить данное соглашение и снизить единый взнос, то есть они в государство будут отчислять не 31%, а 15%. Остальные они будут уходить в фонд заработной платы работников», — рассказал депутат Алексей Белецкий.

Начальник государственной налоговой службы Владимир Грошев уточнил, что «изменения позволят обеспечить страховой стаж в полном объеме для плательщиков, находящихся на упрощенной и патентной системе налогообложения, при назначении страховых выплат».

Экономика - Сегодня, 10:00 225 В Луганске внесли изменения в закон «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование».«Вводится понятие «соглашение» между работодателем и государством, при котором ставка единого социального взноса (ЕСВ) будет снижена до 15%. Раньше единый взнос по закону на общеобязательное государственное социальное страхование составлял 31%. Сейчас правительство будет определять категории работодателей, которые будут иметь возможность заключить данное соглашение и снизить единый взнос, то есть они в государство будут отчислять не 31%, а 15%. Остальные они будут уходить в фонд заработной платы работников», — рассказал депутат Алексей Белецкий.Начальник государственной налоговой службы Владимир Грошев уточнил, что «изменения позволят обеспечить страховой стаж в полном объеме для плательщиков, находящихся на упрощенной и патентной системе налогообложения, при назначении страховых выплат».Экономика - Сегодня, 10:00 225

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