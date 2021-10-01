В Луганске дали четкое определение, что такое малый и средний бизнес



Согласно документу, к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные юридические лица и физические лица-предприниматели и соответствующие следующим условиям:

средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

— до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек);

— от 101 до 250 человек для средних предприятий;

доход юридических лиц, ФЛП, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, которые определяется в соответствии с законодательством и налогообложением, суммируемый по всем осуществленным видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

— микропредприятия — 120 млн руб.;

— малые предприятия — 800 млн руб.;

— средние предприятия — 2 млрд руб.

В документе уточняется, что ФЛП, применяющие только патентную систему налогообложения, относятся к микропредприятиям. Экономика - Сегодня, 11:00 246 В Луганске определили условия отнесения физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юрлиц к субъектам малого и среднего предпринимательства.Согласно документу, к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные юридические лица и физические лица-предприниматели и соответствующие следующим условиям:средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:— до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек);— от 101 до 250 человек для средних предприятий;доход юридических лиц, ФЛП, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, которые определяется в соответствии с законодательством и налогообложением, суммируемый по всем осуществленным видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:— микропредприятия — 120 млн руб.;— малые предприятия — 800 млн руб.;— средние предприятия — 2 млрд руб.В документе уточняется, что ФЛП, применяющие только патентную систему налогообложения, относятся к микропредприятиям. Экономика - Сегодня, 11:00 246

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