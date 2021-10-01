Украина заявила о готовности защитить задержанного в Грузии Саакашвили

"Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Дом".

Фото: © REUTERS / Georgian Interior Ministry Press ServiceМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили является украинским гражданином, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку, передает РИА Новости.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.