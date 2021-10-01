В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

"На оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 116 (Адлер — Томск, 336 пассажиров, среди них 34 ребенка) с последующим сходом локомотива, трех вагонов и повреждением железнодорожного полотна", — сказал собеседник агентства.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской областиПоезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.По предварительным данным, пострадавших нет. Источник заявил, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.По данным МЧС России, сообщение о столкновении пассажирского поезда № 116 Адлер — Томск и камаза на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка поступило в 4:28. В поезде находились 326 человек."По состоянию на 7:00 восемь вагонов со всеми пассажирами доставлены на станцию Пенза", — сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.По его словам, на место ЧП прибыли два аварийно-восстановительных поезда РЖД, ведутся работы по ликвидации последствий. На месте работают 116 человек, 25 единиц техники.