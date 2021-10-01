В Луганске могут приостановить работу торговых сетей «Матрешка», «Абсолют», SPAR, «Универсам № 1»
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) поручила Министерству здравоохранения организовать в торговых центрах и супермаркетах проверки соблюдения противоэпидемических требований, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Министерству здравоохранения ЛНР:
— разработать обязательства-предупреждения для жителей ЛНР, больных легкими клиническими формами новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и находящихся на лечении по месту жительства, о строгом соблюдении режима самоизоляции на дому и совместно с Министерством внутренних дел ЛНР обеспечить контроль выполнения гражданами режима самоизоляции;
— провести внеплановые проверки соблюдения противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в торговых центрах, сети магазинов «Матрешка», «Абсолют», SPAR, «Универсам № 1» с принятием к нарушителям мер, предусмотренных действующим законодательством ЛНР;
— провести внеплановые проверки соблюдения противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях (предприятиях) сферы досуга всех форм собственности. В случае невыполнения требований, приостановить их деятельность, в соответствии с действующим законодательством ЛНР», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.
Красота и здоровье - Сегодня, 12:34 178
«Министерству здравоохранения ЛНР:
— разработать обязательства-предупреждения для жителей ЛНР, больных легкими клиническими формами новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и находящихся на лечении по месту жительства, о строгом соблюдении режима самоизоляции на дому и совместно с Министерством внутренних дел ЛНР обеспечить контроль выполнения гражданами режима самоизоляции;
— провести внеплановые проверки соблюдения противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в торговых центрах, сети магазинов «Матрешка», «Абсолют», SPAR, «Универсам № 1» с принятием к нарушителям мер, предусмотренных действующим законодательством ЛНР;
— провести внеплановые проверки соблюдения противоэпидемических требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях (предприятиях) сферы досуга всех форм собственности. В случае невыполнения требований, приостановить их деятельность, в соответствии с действующим законодательством ЛНР», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.
Красота и здоровье - Сегодня, 12:34 178
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