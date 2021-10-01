В Луганске за 400 рублей можно получить планшет или смартфон
В Луганске Госбанк с 1 октября по 15 декабря проведет акцию с розыгрышем ценных призов для физических лиц-держателей банковских платежных карт. Об этом сообщает сайт банка.
«С 1 октября по 15 декабря 2021 года оплачивайте покупки картами Госбанка и Международного расчетного банка на сумму от 400 рублей и участвуйте в розыгрыше ценных призов!» — говорится в сообщении.
Для победителей, осуществивших наибольшее количество операций по оплате товаров, работ, услуг при помощи банковских платежных карт в период проведения акции предусмотрены призы: для обладателя первого места — планшет, второго — смартфон, третьего — беспроводная акустическая колонка.
Для победителя, осуществившего операции по оплате товаров, работ, услуг при помощи банковских карт на наибольшую сумму — планшет. Экономика - Сегодня, 13:00 372
«С 1 октября по 15 декабря 2021 года оплачивайте покупки картами Госбанка и Международного расчетного банка на сумму от 400 рублей и участвуйте в розыгрыше ценных призов!» — говорится в сообщении.
Для победителей, осуществивших наибольшее количество операций по оплате товаров, работ, услуг при помощи банковских платежных карт в период проведения акции предусмотрены призы: для обладателя первого места — планшет, второго — смартфон, третьего — беспроводная акустическая колонка.
Для победителя, осуществившего операции по оплате товаров, работ, услуг при помощи банковских карт на наибольшую сумму — планшет. Экономика - Сегодня, 13:00 372
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