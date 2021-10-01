Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси"

"Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16.00. То, что он куда-то пропал — подтверждаем, но куда. Пока больше не можем ничего сказать", — заявил главный редактор.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подтвердил РИА Новости пропажу журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко.Он отметил, что у редакции нет информации о местонахождении сотрудника.Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" утверждает, что Можейко задержали в Москве. РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.Правозащитники указывают, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.В миниформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".