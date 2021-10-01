Генпрокурор Украины уверена, что покушение на советника Зеленского не является постановкой

«У меня не было ни единого сомнения, когда я всё увидела, что это не постановка. Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактико-специальная подготовка, стрельба каждый день, оперативно-разыскная деятельность, и я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах в общих чертах, но больше, чем остальная масса людей», — сказала она во время выездного заседания президентской фракции «Слуга народа».

«Это не постановка», — повторила она. Слова Венедиктовой приводит ТАСС.

Покушение на советника президента Украины Сергея Шефира не является постановкой, заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, передает RT.Венедиктова добавила, что когда она увидела «кучность пуль» и «каким образом шли пули», а также как «совпадает рана» водителя с отверстиями на двери, то «всё было понятно».По словам прокурора, следствие изучает все версии произошедшего.Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате чего водитель получил ранение в ногу.Как отметили в МВД, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.