В Минздраве подтвердили, что роддом горбольницы № 3 и перитональный центр закрываются



«Учитывая складывающуюся эпидемическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, росту заболеваемости негоспитальными пневмониями, Министерством здравоохранения принято решение по увеличению коечного фонда для оказания медицинской помощи данной категории пациентов. В Луганске принято решение о расширении коечного фонда для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на базе 3-й городской больницы с задействованием отделения роддома. Там уже готовы к развертыванию койки, доставлено необходимое медицинское оборудование», — сказал он.

Директор департамента рассказал, что для оказания медпомощи больным с негоспитальной пневмонией организовывается отделение на базе перинатального центра ЛРКБ.

«Сам перинатальный центр продолжит выполнение оказания медицинской помощи беременным и роженицам в основном корпусе. Для лечения пациентов с пневмонией задействована будет лишь часть корпуса, и медицинская помощь будет оказана больным, нуждающимся в кислородной поддержке, в том числе на базе республиканской больницы», — пояснил Клевака.

Он добавил, что на территории региона «осуществляются мероприятия по расширению коечного фонда путем временного перепрофилирования имеющихся коек учреждений, выполняются все мероприятия для того, чтобы все нуждающиеся были госпитализированы и им своевременно оказывалась медицинская помощь». Красота и здоровье - Сегодня, 15:00 218 Минздрав задействует роддом луганской больницы № 3 и перинатальный центр Луганской клинической больницы (ЛРКБ) для оказания помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил директор департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Минздрава Иван Клевака.«Учитывая складывающуюся эпидемическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, росту заболеваемости негоспитальными пневмониями, Министерством здравоохранения принято решение по увеличению коечного фонда для оказания медицинской помощи данной категории пациентов. В Луганске принято решение о расширении коечного фонда для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на базе 3-й городской больницы с задействованием отделения роддома. Там уже готовы к развертыванию койки, доставлено необходимое медицинское оборудование», — сказал он.Директор департамента рассказал, что для оказания медпомощи больным с негоспитальной пневмонией организовывается отделение на базе перинатального центра ЛРКБ.«Сам перинатальный центр продолжит выполнение оказания медицинской помощи беременным и роженицам в основном корпусе. Для лечения пациентов с пневмонией задействована будет лишь часть корпуса, и медицинская помощь будет оказана больным, нуждающимся в кислородной поддержке, в том числе на базе республиканской больницы», — пояснил Клевака.Он добавил, что на территории региона «осуществляются мероприятия по расширению коечного фонда путем временного перепрофилирования имеющихся коек учреждений, выполняются все мероприятия для того, чтобы все нуждающиеся были госпитализированы и им своевременно оказывалась медицинская помощь». Красота и здоровье - Сегодня, 15:00 218

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