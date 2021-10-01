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В Грузии поблагодарили Украину за сотрудничество по делу Саакашвили

Sergey Сегодня, 15:300Новости
В Грузии поблагодарили Украину за сотрудничество по делу Саакашвили
Фото: © AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество, в том числе по делу бывшего президента Михаила Саакашвили, передает РИА Новости.
Саакашвили был задержан в Тбилиси в пятницу, он проходит по нескольким уголовным делам.
"Я благодарю украинскую сторону за плодотворные отношения за последний период, за плодотворное сотрудничество в том числе по делу об экстрадиции Мегиза Кардавы, а сейчас и по делу Саакашвили", - сказал премьер журналистам.

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