На Украине напомнили Венгрии о нацистском прошлом из-за российского газа

"Давайте вспомним другие времена, если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии", — подчеркнул Тягнибок.

Фото: © AP Photo / Bela SzandelszkyНовый долгосрочный контракт между Венгрией и "Газпромом" на поставку российского газа стал примером "антиукраинских" действий со стороны Будапешта, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок в эфире Четвертого канала, передает РИА Новости.По его мнению, это соглашение направлено исключительно на создание проблем Киеву. При этом, комментируя нынешние разногласия с западными соседями, экс-депутат призвал не забывать о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.Он добавил, что Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в сентябре 1939 года, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину еще в марте.Экс-депутат также обвинил действующую власть в "дипломатическом проигрыше", отметив, что Киев понесет огромные финансовые потери из-за нерешенного вопроса с "Северным потоком — 2", а уже сейчас Венгрия получает российский газ в обход Украины.На этой неделе Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет: 3,5 миллиарда будут поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение предусматривает возможность изменить условия через десять лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, так как поставки будут идти в обход Украины.