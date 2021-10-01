"Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера, сообщил депутат Рады

"Партия принципиально определяется, в каком направлении движется. Подписей (за отставку Разумкова – ред.) собрано достаточно, практически все депутаты за", - заявил Устенко агентству УНН.

Фото: © РИА Новости / СтрингерДепутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа", имеющие большинство в украинской Верховной раде, собрали достаточное количество подписей за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, заявил один из депутатов политсилы Алексей Устенко, передает РИА Новости.Ранее Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента.Конкретное число собранных подписей депутат не уточнил.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.