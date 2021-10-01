Украинцев предупредили о коллапсе и банкротстве

"Расспрашивал друзей в ЕС... Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А в Украине – 1100 евро", — написал предприниматель.

"Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят... Вопрос банкротств – вопрос времени", — предупредил глава ФРУ.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyУкраину ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ, заявил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник в фейсбуке, передает РИА Новости.Он отметил, что страна закупает сырье по биржевым ценам, из-за чего топливо ей обходится в 3,5 раза дороже, чем другим государствам.Олейник пояснил, что по биржевым ценам газ приобретают либо новые потребители, либо те, кто решил часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.Он также предсказал подорожание всех товаров на Украине, так как цены на энергоносители заложены в себестоимости каждого продукта. В результате в какой-то момент потребители не смогут покупать что-либо, а производители не смогут повышать цены дальше при том, что расходы продолжат расти.По его мнению, сильнее всего на Украине пострадает перерабатывающая промышленность, которая и без того страдает из-за условий на импорт."И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии", — подчеркнул Олейник.По его мнению, власти смогут избежать этого, если введут "тотальное энергосбережение" по всей стране, увеличить добычу газа на Украине и "приведут в порядок" энергетический рынок.