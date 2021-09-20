Арестная неделя

Так как за неделю много всяких-разных арестов накопилось, так что оптом.Арестован по подозрению в государственной измене глава Group-IB одной из крупнейших российских компаний в сфере кибербезопасности Илья Сачков. Компания активно работала с государством, в том числе и со спецслужбами. Ввиду этого эту историю увязывают к давним делом предателя Михайлова, который сливал на Запад информацию по информационным и кибер-операциям ФСБ. Сачков был знаком с Михайловым, но раньше ему за это не предъявляли - по этому делу он проходил свидетелем. В прошлом году, в Телеграме уже мелькали вопросы по нему, когда Сачков в публичных выступлениях спалил личные данные офицеров СВР.В либеральных кругах гуляет версия, что арест стал местью компании Касперского, так как Сачков на встрече с Путиным утверждал, что его компания в 4 раза круче, а в 2019 году Сачков выступал свидетелем обвинения против сотрудников "Касперского" по все тому же делу Михайлова. Также утверждается, что Сачков был причастен к истории с якобы взломом серверов демократической Партии США на выборах 2016 года (хотя в США эта история фактически развалилась и сейчас уже идут суды над теми, кто ее фабриковал). Помимо этого, утверждается, что Сачков критиковал электронное голосование и ему это припомнили. В общем, версий много, ясности пока мало. С учетом того, что суд будет наверняка идти в закрытом режиме, много подробностей мы вряд ли узнаем, во всяком случае пока.Сейчас его засадили в "Лефоротово" на 2 месяца, ведется следствие. Если действительно предал и сливал информацию кому не следует, сядет надолго. По госизмене сейчас как правило от 10 до 20 дают. Причем таких дел с каждым годом все больше и больше.В Москве арестовано несколько депутатов КПРФ и членов московского отделения партии (полный список задержанных прислал товарищ из московского КПРФ), а также участников митинга Рашкина против итогов выборов в Москве. Еще и Кагарлицкому выписали 10 суток.По заявлению КПРФ, они были вправе проводить такие митинги, которые устраиваются как встречи с депутатами. Власти заявляют, что все равно несогласовано и нарушаются ковидные ограничения (Зюганов заявил, что ковидные ограничения не остановят проведение уличных мероприятий партии).КПРФ не оспаривая общие итоги выборов (на встрече с Путиным Зюганов ограничился общей критикой, хотя некоторые отделения КПРФ не признали итоги выборов, например Томское или Ямало-Ненецкое), оспаривает итоги голосования по Москве, где по мнению КПРФ у нее украли от 7 до 12 мандатов, а также сам принцип электронного голосования.С учетом того, что у ЕР по итогам выборов 324 мандата, то тут вопрос скорее не о принципиальных итогах выборов (ну было бы у ЕР не 324, а 312 мандатов, ничего был не изменилось), а в том, можно ли доверять электронному голосованию в МСК. КПРФ утверждает что нет, указывая на различные странности связанные с подсчетом и непрозрачность процедуры. Венедиктов, отвечавший за общественный пиар электронного голосования в Москве заявляет, что все было по честному, но ему не верят даже его подельники по либеральному лагерю, утверждая, что он продался с потрохами Кремлю (причем еще до выборов тему продажности Венедиктова высмеивали в фильме снятом на деньги Пригожина), а Венедиктов продолжает вяло переругиваться с бывшими друзьями, для которых он резко стал нерукопожатным, хотя еще недавно они там мило смотрелись вместе. Ну а по итогам протестов и арестов, фракция КПРФ давеча покинула заседание московской думы. Зюганов и Афонин заявили о незаконности задержаний и призвали прекратить репрессии против коммунистов Москве, в МВД обещали разобраться по представленным фактам.В целом же, если у нас в Севастополе электронное голосование прошло относительно спокойно (КПРФ заняла второе место), то в МСК из-за близкого разрыва голосов и непрозрачности системы, получилось то, что получилось. Можно отметить, что большинство критики последних выборов сводится к критике электронки, в то время как обычные выборы ногами критикуются куда как меньше, чем это было ранее.Сейчас в Москве идет несколько судов как по вопросам задержания, так и оспариванием итогов выборов (в основном по причине электронного голосования) по мажоритарным округам. Стоит отметить, что во время прошлых выборов в Москве тоже были скандалы по результатам выборов, но тогда их было явно меньше.В Черногории местная полиция по запросу РФ спеленала бывшего главаря ОПГ державшего Черкизовский рынок Тельмана Исмаилова.Загребли его после того, как он подал официальный запрос на получение политического убежища в Черногории, где он скрывается от российского правосудия.Сейчас решается вопрос, выдавать его в Россию (где он надолго сядет, в том числе и за заказные убийства) или нет. В России он заочно арестован в 2017-м году за двойное убийство.Русофобские круги в черногорском руководстве считают, что не следует идти на поводу у РФ и выдавать ей столь ценного кадра.Ранее в Черногории местные органы повязали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которого также с нетерпением ждут на Родине. Вопрос о его экстрадиции также рассматривается.Злые языки утверждают, что выдача Исмаилова может являться попыткой со стороны черногорских властей наладить отношения с Москвой и присосаться к трубе с российским газом, которая идет через Балканы в центральную Европу.Если выдадут и засадят лет на 15-20, было бы неплохо.Подручной Грефа Марине Раковой (бывшая зам.министра образования) начали предъявлять участие в финансовых махинациях на сумму от 50 до 200 млн. рублей. Казалось бы, хватай, тащи в СИЗО или хотя бы под домашний арест помещай, но нет. На следующий день после обыска Ракова села в "служебный Порше" и укатила к Белорусской границе. В тот же день ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, где Раковой светит до 10 лет тюрьмы. Предполагается, что Ракова может бежать на Украину. Сотрудникам ФСБ и пограничникам удачи в поимке Раковой. По оценке следствия, ущерб от высокоэффективной сотрудницы Грефа составил как минимум 50 млн. рублей. Еще по 150 млн. сейчас идет проверка. Деньги выделялись на фиктивные научно-образовательные проекты, по которым потом подавались фальшивые отчеты. Фактически, занимались воровством у детей. Но позвольте, как же она могла работать в очистке?!Кроме того, по этим делам проходят еще несколько высокопоставленных сотрудников "самого инновационного банка"."Сбер открывает новый сервис - Сбер-махинация. Рекламный слоган - успей сбежать от ФСБ как Ракова!".Подполковника Шеллера, который посмел открыто критиковать руководство Пентагона и Белый Дом за катастрофу в Афганистане сначала выгнали из армии, а затем арестовали. Ему грозит несколько лет тюрьмы.Про его критику писал в конце августа. Как видим, у нее есть последствия. Так как заявления Шеллера противоречат намерениям Пентагона свалить всю ответственность на Байдена и Белый Дом.Пока что подполковника закрыли за "неуважение к должностным лицам", "неподобоющие поведение для офицера и джентльмена" и "умышленное неподчинение вышестоящему офицеру" (Шеллеру командование предложило заткнуться и держать свое ценное мнение при себе, но тот в ответ написал, что его совесть не позволяет ему выполнить такой приказ и продолжил нести обжигающую правду про Байдена и верхушку Пентагона). Часть контента с критикой Шеллера в адрес начальства и Байдена свободные и демократические соц.сети уже благополучно снесли. Потому что США свободная страна...В Минске задержали и засадили в СИЗО на Окрестина журналиста "Комсомольской правды в Белоруссии" Геннадия Можейко.Сам сайт издания заблокирован на территории Белоруссии. Произошло это после публикации статьи с мудацким заголовком про то, что бчб-утырок застреливший офицера КГБ Белоруссии был хорошим человеком. Помимо этого, у этой истории есть и второй дно - "КП в Белоруссии" принадлежит "Газпрому", СМИ которого в период попытки государственного переворота в Белоруссии топили за Бабарико из "Белгазпромбанка" и против Лукашенко (эта линия в РФ в итоге проиграла и восторжествовала линия на поддержку Лукашенко по линии МИД РФ и ФСБ). В КГБ разумеется об этом помнят, поэтому Бабарико до сих пор в тюрьме (и выпускать его не собираются), а "Газпромовские" СМИ периодически пинают.Кстати, в соц.сетях гуляет и такой вброс, что Можейко был задержан на территории РФ сотрудниками ФСБ и передан белорусским коллегам, но подтверждений ему найти не удалось (источниками выступают помойки вроде "Граней.Ру")Самого журналиста я думаю достаточно скоро отпустят и выдводят из Белоруссии. Восстановят ли работу сайта? Тут 50 на 50.Хотелось бы, чтобы и у нас в стране такой подход применялся например к тем, кто писал мудацкие посты про офицеров спецназа погибших в Беслане и рассказы о том, что боевики по словам их знавших, были хорошими людьми.Таджикского блогера-пранкера Бобиева после всех его извинений, покаяний и просьб выслать поскорее в Таджикистан закрыли на 10 суток и выписали штраф в 5 тыс. рублей, после чего его депортируют на его солнечную Родину, где он сможет организовывать какие угодно пранки. Естественно, с поправкой на то, что там могут не на 10 суток закрыть, а где-нибудь прирезать в подворотне после очередного юмористического скетча на фоне мечети.Подельница Бобиева по пранкам Анастасия Чистова также задержана на 10 суток. При задержании оказывала сопротивление сотрудникам полиции. В отличие от Бобиева, ее в Таджикистан выслать не получится, а воспитывать по всей видимости уже поздно (ну разве что на пару месяцев в Кабул на перевоспитание отправить).Ахеджакову вытащили на дачу объяснений в СК РФ, где она объяснялась за спектакль "Первый хлеб", на который подала жалобу организация "Офицеры России" - в основном за мат и открытую гомосятину. Ахеджакова уверяла, что ничего незаконного в спектале нет и заявила, что "Ей от всего этого так тяжело".После начавшегося скандала, спекталь "Первый хлеб" сняли с показов. До этого в спектакле после жалоб организации "Ветераны России" изменили монолог Ахеджаковой, вырезав оттуда все матюки. Судя по фоткам со спектакля, очередной сок мозга отечественной "творческой тусовочки". Под чем вы, деятели культуры?Борис Рожин