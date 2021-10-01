Страх и ненависть на заправках Велосипедобритании

Работники автозаправочных станций подверглись жестокому обращению из-за топливного кризиса.1 октября 2021 г. Бен МакадамсРаботники АЗС поделились накопленным опытом оскорбительного поведения со стороны покупателей за последние несколько дней во время кризиса нехватки топлива.Клиенты стекались на заправочные станции, так как топливо становилось все труднее и труднее достать. К сожалению, не все были так вежливы и обходительны с персоналом, как следовало бы.Профсоюз розничной торговли Usdaw (профсоюз работников магазинов, дистрибуции и смежных отраслей) обнаружил, что почти три четверти опрошенного ими персонала на автозаправках заявили, что подвергались жестокому обращению со стороны клиентов. Некоторые работники приняли участие в опросе, комментируя жестокое обращение, которое было направлено на них.Один работник заявил: "Уровень жестокого обращения, с которым я и мои коллеги столкнулись, был весьма значительным"."Нас даже обвиняли в том, что мы придерживаем топливо для себя, что совершенно не соответствует действительности! Это была очень стрессовая ситуация".Другой работник сказал, что у них просто нет надлежащих знаков, сообщающих автомобилистам, что топлива нет: "Люди раздражены из-за ожидания, и нет знаков, чтобы сообщить им, но у нас правда нет этих знаков под рукой, только бумага и ручки".Третий работник отметил, что некоторые люди обвиняли сотрудников во лжи.Они также добавили: "Когда мы пытаемся перекрыть въезд на заправку дорожными конусами, люди едут на своих автомобилях прямо на нас"."Они кричат на нас и говорят, что мы лжем".Некоторые автомобилисты угрожали физической расправой работникам автозаправочных станций, а их вождение заставило персонал чрезвычайно переживать о собственной безопасности.Один работник сказал: "Клиенты сделали нашу работу чрезвычайно опасной из-за своего вождения, и то, что мне и моим коллегам приходилось мириться с этим поведением, и то, как с нами разговаривали - возмутительно!!"Другой прокомментировал: "Я был обруган клиентами бесчисленное количество раз"."Я видел, как мой менеджер вежливо сообщил ожидающему водителю, что у нас нет дизельного топлива, и тогда водитель развернулся и намеренно агрессивно повел свою машину, зацепив боковым зеркалом моего менеджера, когда машина проехала мимо него. Ужасная ситуация и совершенно неуместная".Один работник выразил беспокойство возможностью насилия в отношении работников торговли топливом.Работники говорят: "Водители ругают нас, называя нас jobsworths за то, как мы пытаемся справиться с большой очередью.Jobsworth - Wikipedia(не придумал прямого аналога в русском) - это человек, который использует (как правило, находясь на невысокой должности) полномочия на своей работе, намеренно отказываясь от сотрудничества или которому, по-видимому, нравится действовать обструктивным или бесполезным образом."Некоторые очень агрессивны. Полиции нигде не видно"."Этот бензиновый кризис добавил еще один триггер, провоцирующий насилие на рабочих местах работников розничной торговли".Стресс, который испытывают некоторые работники из-за этого кризиса, огромен.Ещё один работник автозаправочной станции сказал: "Это была очень напряженная ситуация, было такое количество легковых автомобилей, фургонов и грузовиков, пытающихся заполучить топливо, я направлял их к колонкам, так как они блокировали въезд, и мы не могли пополнить запасы"."Сказать честно, я никогда не испытывал такого стресса на своей работе".Usdaw - пятый по величине профсоюз Великобритании, насчитывающий более 380 000 членов. Большинство членов Usdaw работают в секторе розничной торговли, но в профсоюзе также много членов из сфер транспорта, дистрибуции, производства продуктов питания, химической промышленности и других отраслей.Генеральный секретарь Usdaw Пэдди Лиллис заявил: "Этот кризис создан на Даунинг-стрит, но ударил он по автомобилистам и персоналу автозаправочных станций по всей стране. Наши сотрудники говорят нам, что подавляющее большинство клиентов замечательные люди, но есть значительное меньшинство, которое вымещает свое разочарование на сотрудниках, которые их обслуживают. Мы видели подобные тревожные сцены во время первого периода панической покупательской активности в условиях изоляции, когда число злоупотреблений в отношении работников магазинов удвоилось"."Очевидно, что это и без того напряженная ситуация для персонала, поэтому весьма тревожно слышать об этом негативном опыте наших сотрудников на переднем крае. Жестокое обращение никогда не должно стать частью работы, и у клиентов нет оправдания для того, чтобы вымещать свое расстройство на сотрудниках. Мы призываем общественность сохранять хладнокровие и уважать наш персонал. Пустые полки в магазинах и бензоколонки без топлива, которые мы наблюдали на этой неделе, являются исключительно виной правительства и следствием их полной неспособности справиться с проблемами поставок"."И все же, кто принимает на себя основную тяжесть расстройства людей? Это не Борис Джонсон. Это перегруженные, низкооплачиваемые, измученные работники, которые делают все возможное в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Правительство должно взять на себя ответственность за этот кризис и срочно найти решение".Авторская работа / переводикаИспользованные источники:https://www.southwalesargus.co.ukСергей Василье