Зеленский заявил о В«наглойВ» международной политике Украины
Украина проводит «наглую» международную политику, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа».
По его словам, действия офиса президента и МИД позволили Украине многого достичь в сфере международного сотрудничества.
Он уточнил, что Украина достигла многого, но недостаточно.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы остаться главой государства до того момента, пока не будут выполнены все предвыборные обещания.
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По его словам, действия офиса президента и МИД позволили Украине многого достичь в сфере международного сотрудничества.
«И я убеждён, без сильной международной политики, без такой наглости никто не будет видеть шагов Украины вперёд», — сказал Зеленский.
Он уточнил, что Украина достигла многого, но недостаточно.
«Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождём ещё пять лет», — добавил президент.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы остаться главой государства до того момента, пока не будут выполнены все предвыборные обещания.
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