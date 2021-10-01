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Зеленский заявил о В«наглойВ» международной политике Украины

Sergey Сегодня, 09:000Новости
Зеленский заявил о В«наглойВ» международной политике Украины
Украина проводит «наглую» международную политику, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа».

По его словам, действия офиса президента и МИД позволили Украине многого достичь в сфере международного сотрудничества.
«И я убеждён, без сильной международной политики, без такой наглости никто не будет видеть шагов Украины вперёд», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что Украина достигла многого, но недостаточно.
«Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождём ещё пять лет», — добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы остаться главой государства до того момента, пока не будут выполнены все предвыборные обещания.
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