

«Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», — отметил он.



Американский журналист Джейсон Киллмейер призвал отомстить России за проявления «гаванского синдрома» у граждан США.Представитель прессы напомнил о недавно возникшем заболевании у одного из сотрудников американской разведки, который сопровождал главу ЦРУ Билла Бернса во время визита в Индию. Киллмейер считает, что случаи недомогания у госслужащих происходят якобы из-за действий России.По мнению журналиста, Соединенные Штаты находятся в трудном положении, пытаясь понять механизм возникновения «гаванского синдрома». Исходя из этого, Киллмейер предложил «рассчитаться» с РФ за проявления необычных симптомов у американцев.«Гаванский синдром» наблюдался у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах. Предположительно, представители США подверглись звуковому воздействию, последствия от которого проявились спустя длительное время.Николай Денежкин