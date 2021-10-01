Журналист Киллмейер призвал США В«рассчитатьсяВ» с Россией за В«гаванский синдромВ»
Американский журналист Джейсон Киллмейер призвал отомстить России за проявления «гаванского синдрома» у граждан США.
Представитель прессы напомнил о недавно возникшем заболевании у одного из сотрудников американской разведки, который сопровождал главу ЦРУ Билла Бернса во время визита в Индию. Киллмейер считает, что случаи недомогания у госслужащих происходят якобы из-за действий России.
«Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», — отметил он.
По мнению журналиста, Соединенные Штаты находятся в трудном положении, пытаясь понять механизм возникновения «гаванского синдрома». Исходя из этого, Киллмейер предложил «рассчитаться» с РФ за проявления необычных симптомов у американцев.
«Гаванский синдром» наблюдался у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах. Предположительно, представители США подверглись звуковому воздействию, последствия от которого проявились спустя длительное время.
Николай Денежкин
Представитель прессы напомнил о недавно возникшем заболевании у одного из сотрудников американской разведки, который сопровождал главу ЦРУ Билла Бернса во время визита в Индию. Киллмейер считает, что случаи недомогания у госслужащих происходят якобы из-за действий России.
«Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», — отметил он.
По мнению журналиста, Соединенные Штаты находятся в трудном положении, пытаясь понять механизм возникновения «гаванского синдрома». Исходя из этого, Киллмейер предложил «рассчитаться» с РФ за проявления необычных симптомов у американцев.
«Гаванский синдром» наблюдался у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах. Предположительно, представители США подверглись звуковому воздействию, последствия от которого проявились спустя длительное время.
Николай Денежкин
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