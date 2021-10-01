В«Спецоперация, в ходе которой так и не удалось найти противника, это точно спецоперация?В» - в Эстонии комментируют действия своих военных в Мали

Министерство обороны Эстонии сообщает о совместном проведении спецоперации с французскими войсками. Речь идёт об операции в африканском государстве Мали.Военное ведомство сообщает, что со стороны Эстонии в спецоперации участвовали военнослужащие пехотного взвода BKN-10 Estpla, которые ранее прибыли в Африку в рамках очередного ротационного мероприятия.Французскую армию представляла рота Jaune.По последним сведениям, эстонский взвод и французская рота прочёсывали местность по обоим берегам реки Нигер, на расстоянии примерно 60 км от базы в городе Гао. Основная задача, поставленная командованием перед военнослужащими, состояла в обнаружении и ликвидации «стоянок» и лагерей боевиков, которые обычно прячутся в лесах, откуда и осуществляют свои нападения.Командир эстонского взвода мл.лейтенант Таави Таммару:Мы прочёсывали местность на восточном и западном берегах реки Нигер. Мы старались обнаружить группировки противника, совершив в общей сложности 130-км рейд.Эстонский военнослужащий сообщает, что в ходе рейда проведены разведывательные действия.Таммару:Это отличный опыт для нас. В ходе спецоперации мы провели разведку на разных типах местности: болота, каменистое плато, горы.А капитан французской армии заявил, что лагерей боевиков обнаружить не удалось, но «зато осуществлён сбор данных о прилегающей к Гао местности».В этой связи во Франции высказаны слова удивления. Французская армия уже несколько лет присутствует в Мали и, получается, за всё это время так и не собрала достаточного массива данных о прилегающей к военной базе территории.В Эстонии многие граждане задаются вопросом относительно того, что это за «спецоперация», в ходе которой не было обнаружено и уничтожено ни одного боевика… Также вновь заострён вопрос о целесообразности пребывания эстонских военных за несколько тысяч км от собственных границ.Несколько комментариев в эстонском сегменте соцсетей о действиях своих военных в африканской стране:Что наши солдаты вообще делают в Мали? А если бы взвод натолкнулся на несколько сотен вооружённых боевиков, которые прекрасно там ориентируются, кто бы отвечал за потери?Тут вопрос вот в чём. Спецоперация, в ходе которой так и не удалось найти противника, это точно спецоперация?.. Быть может, они и бродили именно там, где априори нет никаких боевиков?У Франции в Африке множество интересов. Пусть расскажут, какие в Мали интересы у нашего правительства.источник