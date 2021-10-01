Политолог Погребинский назвал В«ЦентуриюВ» новым фаворитом Запада на Украине



«Организация «Центурия» — я бы даже сказал, что она праворадикальная расистская. Они пытаются вести свою историю от Древнего Рима. Даже лозунг «Все или ничего»», — напомнил Погребинский.



Ультраправая организация «Центурия» продолжает стремительно набирать вес на Украине, отметил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью журналистам Ren TV.По словам эксперта, западные страны прекрасно осознают значимость националистов, которые сыграли свою роль в 2014 году на Украине во время государственного переворота. Однако этот факт не беспокоит США и Евросоюз. Более того, американские, немецкие и британские дипломаты даже проводили переговоры с представителями партии «Свобода». Однако сейчас у Запада появился новый фаворит, на которого иностранцы возлагают большие надежды.Политолог подчеркнул, что это агрессивное объединение, которое может быть использовано против власти или для организации переворота на Украине в случае возникновения нестабильности в стране.Сейчас же «Центурия» для Запада является своеобразным инструментом, который используется для выстраивания выгодной для иностранных кураторов политики. В то же время подконтрольные силы дают радикалам возможность не просто управлять Киевом, но и настраивать страну против России, пишет «НьюИнформ».Светлана Акульшина