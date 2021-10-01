В России ответили на угрозы чешского дипломата из-за цен на газ в Европе

Евросоюз остается зависимым от российского газа, так как невозможно полностью перейти на зеленые источники электроэнергии, заявил РБК сенатор Владимир Джабаров в ответ на высказывание специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка относительно газового кризиса в Европе."Не понятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика — это вопрос будущего и весьма туманного", — объяснил российский политик.Джабаров отметил, что на сегодняшний день углеводородная смесь крайне востребована во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности.Также, по мнению сенатора, ошибка Бартушка состоит в том, что он говорит от лица всей Европы. Джабаров усомнился в том, что все страны Евросоюза солидарны с угрозами чешского политика. Он уточнил, что поступок чеха выглядит недружественным по отношению к России.Схожей позиции придерживается и сенатор Сергей Цеков. По его словам, слова Бартушка не приведут к реальным действиям. Российский сенатор назвал их неглубокими и неумными."Европейские деятели глубоко не понимают процессы взаимоотношений Европы с Россией. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Он собирается поставить Россию на место, а пострадает при этом Европа и Чехия в том числе", — подчеркнул парламентарий.Европейский газовый кризис и есть результат перехода на зеленую энергетику, добавил он. К тому же, заключил Цеков, сложившаяся в Европейском союзе ситуация показывает, что Европа не может обойтись без российского топлива.Ранее Бартушка призвал Европу перестать "церемониться" с Москвой и показать, что ведет газовую войну, цель которой — навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Чешский политик обвинил в газовом кризисе неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели, сегодня цены приблизились к исторической отметке — 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают наступление кризиса с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.источник