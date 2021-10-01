Британский ученый из-за проблем с памятью жил на вокзале в Киеве

Фото: © Національна поліція УкраїниУченый из Великобритании, остановившийся в киевской гостинице, но из-за проблем с памятью в силу преклонного возраста забывший, кто он и где находится, несколько дней прожил на вокзале в украинской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание "Страна.UA".В конце сентября мужчина поселился в отеле в центре Киева, но однажды во время прогулки у него случился приступ — "он заблудился и напрочь забыл кто он такой и где находится, поэтому добрел до вокзала на Выдубичах и жил там несколько дней".Как отмечается в материале, за это время у него украли мобильный телефон и паспорт, осталась только банковская карточка с некоторой суммой, благодаря чему "он смог протянуть пару дней на вокзале, питаясь тем, что приобретал в магазинах, рассчитываясь картой". Полицейские выяснили, что обворованный потерпевший преклонного возраста - подданный Великобритании, разговаривает только на английском, не помнит, как его зовут и где он живет. Они связались с посольством.Там подтвердили, что мужчину уже ищут его родные. Он приехал в украинскую столицу для обмена информацией с местными учеными.Полицейские из Голосеевского райуправления за свои деньги поселили британца в отель, помогли с продуктами и одеждой, а также связались с его сыном в Лондоне, который на минувшей неделе прилетел и забрал отца домой.