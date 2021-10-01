Российский посол рассказала, кто стоит за высылкой дипломатов из Болгарии
За инициативой Софии по высылке дипломатов стоят США, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии. Кто из Большого брата стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни", — сказала она.
По ее мнению, Вашингтону не удастся добиться этой цели, поскольку две страны связывают узы духовного родства и общее историческое прошлое.
При этом Митрофанова добавила, что страны вряд ли дойдут до понижения уровня дипломатических отношений или их разрыва.
В последнее время Болгария несколько раз высылала российских дипломатов. В конце марта персонами нон грата объявили двух сотрудников посольства, на что Москва ответила зеркально. В конце апреля София объявила персоной нон грата российского помощника военного атташе в свете подозрений в адрес России во взрывах на складах в Болгарии.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, власти страны такими заявлениями решили перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили Москву в причастности к инциденту на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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