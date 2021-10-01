В Луганской области могут закрыть автозаправки, колледжи и частные предприятия





Об этом сообщил Дмитрий Носаль, заместитель начальника отдела ОПР Старобельского РУ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, — передают «Старобельские новости».



Так, по результатам проведения планового государственного надзора по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, был выявлен ряд нарушений, которые могут привести к значительным материальным потерям и представляют угрозу жизни и здоровью людей.



Среди таких объектов оказались: фермерское хозяйство «Крот», Старобельский профессиональный лицей, Старобельский медицинский профессиональный колледж, частное предприятие «Анте», частное малое предприятие «Бриз» (автозаправки в Шульгинке и на пл. Товарная в Старобельске), а также отель «Час Пик «.



Отмечается, что уже есть судебные решения о приостановлении деятельности автозаправок «Бриз» и гостиницы «Час пик», но они еще не вступили в законную силу. Новости Региона - Сегодня, 16:32 57 Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области требует частичного или полного прекращения деятельности шести субъектов хозяйствования на территории Старобельской, Шульгинской и Чмировской громад.Об этом сообщил Дмитрий Носаль, заместитель начальника отдела ОПР Старобельского РУ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, — передают «Старобельские новости».Так, по результатам проведения планового государственного надзора по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, был выявлен ряд нарушений, которые могут привести к значительным материальным потерям и представляют угрозу жизни и здоровью людей.Среди таких объектов оказались: фермерское хозяйство «Крот», Старобельский профессиональный лицей, Старобельский медицинский профессиональный колледж, частное предприятие «Анте», частное малое предприятие «Бриз» (автозаправки в Шульгинке и на пл. Товарная в Старобельске), а также отель «Час Пик «.Отмечается, что уже есть судебные решения о приостановлении деятельности автозаправок «Бриз» и гостиницы «Час пик», но они еще не вступили в законную силу. Новости Региона - Сегодня, 16:32 57

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