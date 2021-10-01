Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

"По встрече с президентом РФ: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече и я считаю, что это правильный шаг встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", - заявил Зеленский.

"Я в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день, потому что я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма. Я уверен, что, если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, пока мы себе позволить такого не можем", - сказал Зеленский.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что встреча в формате тет-а-тет может быть результативной, передает РИА Новости.Он также отметил, что готов к встрече в "нормандском формате".Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, "как пойдёт", но уверен, что результат будет.