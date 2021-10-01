Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о "наглости"

"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло", — добавила она.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФКиевские власти сегодня не могут предложить миру ничего из того, что обещали сделать, поэтому прикрываются "наглостью", о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.Ранее украинский лидер во время поездки во Львовскую область назвал политику властей "наглой". Он добавил, что без этого никто не будет видеть развития этой страны.По ее словам, власти в Киеве "не могут предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну".Представитель МИД отметила, что Киев пытается этим прикрыть неоправданность своих амбиций.