Зеленский рассказал всю правду про разговор с Путиным, отставку Разумкова, арест Саакашвили, и свой второй срок президентства



Так, по его словам, депутатская фракция «Слуга народа» обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады.

«Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер — ред). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что спикер ВР Дмитрий Разумков должен был поддержать позицию партии по вопросу санкций и борьбы с олигархами. Он напомнил, что с этими обещаниями «Слуга народа» шла на выборы. Теперь же, по словам главы государства, у «Слуги народа» есть к нему «миллионы вопросов».

«Это его выбор. Мне жаль, жаль людей, которые были одни, а стали другими. Есть приятные воспоминания», — отметил он.

Также Зеленский заявил, что его не нужно допрашивать в рамках расследования срыва спецоперации по «вагнеровцам».

«Мне кажется нужно допросить гетмана Порошенко, который говорит, что принимал решение по этой операции. Я точно не принимал участия в этой операции, я вообще не принимал участие в российских операциям. Мое обсуждение с Лукашенко по телефону было после того, что эти люди заехали автобусом на территорию Беларуси. Такая серьезная операция...», — отметил Зеленский.

Далее он привел содержание разговора с белорусским диктатором.

«Когда они заехали, я ему сказал — «там у вас боевики». Он мне сказал, — «мы изучим этот вопрос, вы же знаете, как дружат наши страны. Мы сделаем все возможное». И после этого все», — заявил Зеленский.

«Не ищите «зради» там, где ее нет», — отметил он журналистке, задавшей вопрос относительно того, почему Зеленского до сих по не допросили по расследованию срыва спецоперации по «вагнеровцам».

Кроме того, глава государства ответил на вопрос о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский считает, личная встреча может быть результативной.

«Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен», — сказал Зеленский.

Президент также пообещал что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — отметил он.

Глава государства также добавил, что над данным вопросом будет работать не только он, но и МИД, посольство Украины в Грузии и другие ведомства.

«Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься», — добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Говоря о том, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, Зеленский заявил:



«Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду». Новости Украины - Сегодня, 17:39 55 Президент Украины Владимир Зеленский провел в Трускавце брифинг после встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа», где сделал ряд заявлений. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».Так, по его словам, депутатская фракция «Слуга народа» обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады.«Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер — ред). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем», — сказал Зеленский.Зеленский отметил, что спикер ВР Дмитрий Разумков должен был поддержать позицию партии по вопросу санкций и борьбы с олигархами. Он напомнил, что с этими обещаниями «Слуга народа» шла на выборы. Теперь же, по словам главы государства, у «Слуги народа» есть к нему «миллионы вопросов».«Это его выбор. Мне жаль, жаль людей, которые были одни, а стали другими. Есть приятные воспоминания», — отметил он.Также Зеленский заявил, что его не нужно допрашивать в рамках расследования срыва спецоперации по «вагнеровцам».«Мне кажется нужно допросить гетмана Порошенко, который говорит, что принимал решение по этой операции. Я точно не принимал участия в этой операции, я вообще не принимал участие в российских операциям. Мое обсуждение с Лукашенко по телефону было после того, что эти люди заехали автобусом на территорию Беларуси. Такая серьезная операция...», — отметил Зеленский.Далее он привел содержание разговора с белорусским диктатором.«Когда они заехали, я ему сказал — «там у вас боевики». Он мне сказал, — «мы изучим этот вопрос, вы же знаете, как дружат наши страны. Мы сделаем все возможное». И после этого все», — заявил Зеленский.«Не ищите «зради» там, где ее нет», — отметил он журналистке, задавшей вопрос относительно того, почему Зеленского до сих по не допросили по расследованию срыва спецоперации по «вагнеровцам».Кроме того, глава государства ответил на вопрос о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский считает, личная встреча может быть результативной.«Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен», — сказал Зеленский.Президент также пообещал что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину.«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — отметил он.Глава государства также добавил, что над данным вопросом будет работать не только он, но и МИД, посольство Украины в Грузии и другие ведомства.«Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься», — добавил Зеленский.Кроме того, Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.Говоря о том, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, Зеленский заявил:«Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду». Новости Украины - Сегодня, 17:39 55

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