На Донбассе теперь планируют построить два новых аэропорта

В Министерстве инфраструктуры Украины обдумывают строительство двух новых аэропортов в восточных регионах Украины.Как заявил главы Минифраструктуры Александр Кубраков телеканалу «Дом», первый аэропорт хотят построить между Мариуполем и Бердянском, а второй — между Краматорском и Славянском, возможно, в Святогорске.Кубраков добавил, что на следующей неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.«Если с местами определимся, то за два года мы их построим», — заверил министр.Министр напомнил, что в 2014 году на востоке Украины действовали три аэропорта — в Донецке, Мариуполе и Луганске. В данный момент все они закрыты, а некоторые разрушены.Донецкий аэропорт был уничтожен в ходе боевых действий между оккупантами и украинскими защитниками.В июне 2014 года закрыли Луганский аэропорт. Вблизи длительное время шли бои с русскими наемниками.Аэропорт в Мариуполе также закрыли в июне 2014-го. В 2016 году аэропорт использовали как военный штаб. Впоследствии, в сентябре 2021-го, Кубраков пояснил, что перезапустить его уже невозможно.Новости Региона - Сегодня, 17:35 77