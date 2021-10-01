В США сравнили американские истребители пятого поколения F-22 и F-35

Соединенные Штаты являются лидером в создании и принятии на вооружение истребителей пятого поколения. Американские ВВС - единственные в мире, имеющие на вооружении сразу два самолета-невидимки, пишет Military Watch.США на сегодняшний день имеет на вооружении сразу два истребителя пятого поколения - F-22 и F-35. Данные самолеты взаимно дополняют друг друга, но и имеют много различий. У каждого их них имеются как сильные, так и слабые стороны, пишет издание.F-22 является более дорогостоящим тяжелым истребителем для борьбы с авиацией противника, при этом он выпущен ограниченной партией и запрещен к экспорту в другие страны. F-35 является относительно дешевым многофункциональным истребителем массового выпуска без какой-то определенной специализации, предназначенным не только для ВВС США, но и на экспорт в страны-союзники.Если F-22 изначально разрабатывался для замены F-15, то F-35 никогда не предназначался для замены какого-то конкретного самолета, а разрабатывался в качестве "универсальной платформы", предназначенной для нанесения ударов по земле. По словам американских военных, F-35 не предназначен для ведения воздушных боев, для этого есть F-22. Скорость в 1,6 Маха и потолок менее 16 км делает F-35 на сегодняшний день самым медленным современным истребителем в мире.Несмотря на то, что F-22 на 30% тяжелее, он остается гораздо более маневренным и более скоростным, что делает его более подходящим для борьбы с истребителями противника в воздушном бою. Кроме того, F-22 способен в течение длительного времени летать на сверхзвуке, чего нет у F-35. Ранее это требование было обязательным ко всем самолетам пятого поколения, но впоследствии его убрали, так как из-за него F-35 не подходил к пятому поколению.F-22 несет большую полезную нагрузку во внутренних отсеках, равную восьми ракетам класса "воздух-воздух", тогда как F-35 способен нести только четыре. Еще одним различием самолетов является гораздо более низкая ЭПР (эффективная площадь рассеивания) F-22 по сравнению с F-35, несмотря на большие размеры "Раптора".В то же время и F-35 имеются свои преимущества перед F-22. В первую очередь это более низкие требования к техническому обслуживанию и более высокий уровень боеготовности, что вкупе с низкими (по сравнению с F-22) эксплутационными расходами облегчает содержание большего парка этих машин. Кроме того, в F-35 продолжают вкладывать средства, что позволяет обновлять программное обеспечение, в то время как на F-22 все еще используется старое.Таким образом, F-22 - это истребитель завоевания преимущества в воздухе, но без возможности модернизации, тогда как F-35 - специализированная многофункциональная платформа с самым современным обеспечением, более чем на десятилетие опережающим F-22, но не достигшая боевой готовности, подводит итог издание.