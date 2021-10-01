Японская пресса: Новый премьер намерен говорить с Россией по вопросу островов с позиции силы

В Японии вступил в должность новый премьер-министр. Речь идёт о бывшем и.о.министра обороны и бывшем главе МИД Японии Фумио Кисиде. На посту руководителя кабмина эта фигура сменила Ёсихиде Сугу, который сам попросился у однопартийцев в отставку с поста (а также с поста генсека правящей партии – Либерально-демократической).Для России, естественно, важно отношение Фумио Кисиды к нашей стране. Это отношение характеризуют японские СМИ. В частности, отмечается, что Кисида всё последнее время выражал откровенное недовольство тем, как идёт переговорный процесс по Южным Курилам. Напомним, что в Токио эти острова продолжают считать своей собственностью, называя «северными территориями».Не так давно Кисида, в ходе дебатов перед выборами партийного руководителя, заявил следующее:Моей задачей является возвращение под юрисдикцию Японии всех четырёх островов.В самой Японии такую позицию назвали «смелой» и даже «радикальной», напомнив о том, что в своё время премьер Синдзо Абэ «был согласен» на возвращение двух островов Курильской гряды – острова Шикотан и необитаемого архипелага Хабомаи.В японской прессе указывается на то, что Кисида не желает вести дипломатию «исключительного примирения по вопросу островов». Добавляется, что новый премьер Японии намерен говорить с Россией по вопросу островов (Курильских) с «позиции силы». При этом уточняется, что сам Кисида в своей речи о России не сказал ни слова. Он заявил о намерение «всеми силами защищать национальные интересы и территориальную целостность Японии». Уже из этого заявления в издании «Hokkaido» сделали вывод о том, Фумио Кисида «будет защищать и территориальную целостность в плане требования от России передачи» Южных Курил – «с позиции силы». О том, какую именно силу новый японский премьер собирается продемонстрировать – не сообщается.Напомним, что ранее один из японских премьеров - Синдзо Абэ - на могиле отца поклялся «решить вопрос» островов. Интересно, вспоминает Абэ сейчас о своей клятве. Или для политика это пустой звук - сегодня поклялся, а завтра можно и забыть...источник